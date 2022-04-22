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    Глава МИД Бельгии временно уходит с поста в связи с болезнью супруга

    22 Апреля 2022, 09:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Королевства Бельгии Софи Вильмес обратилась к жителям страны через социальные сети. Глава МИД Бельгии сообщила, что вынуждена временно покинуть свой пост, чтобы ухаживать за больным мужем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Софи Вильмес написала открытое письмо в Twitter , где сообщила, что у ее супруга Кристофера диагностирована агрессивная форма рака мозга.

    «Жизнь иногда, к сожалению, принимает болезненные повороты. Сегодня эта болезнь внезапно вошла в нашу жизнь и, в частности, в жизнь моего мужа Кристофера, который, как и многие мужчины, женщины и даже дети, должен начать борьбу с агрессивным раком мозга. Это тяжелое испытание не обошлось без последствий для моей семьи и, следовательно, для моей роли в бельгийском правительстве. Работа государственным служащим требует строгости, доступности и полной самоотверженности, что не позволило бы мне обеспечить помощь и заботу, в которых супруг и наши дети будут нуждаться в этот трудный период» - отметила С. Вильмес.

    «Премьер-министр предложит Королю временно реорганизовать мои полномочия в исполнительной власти. Заранее благодарю премьер-министра А. Де Кроо и моих коллег Давида Кларинваля и Матье Мишеля, которые возьмут на себя эти вопросы в мое отсутствие», - написала министр иностранных дел Бельгии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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