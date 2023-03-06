Глава МЧС вручил награды казахстанским спасателям за работу в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин вручил награды казахстанским спасателям, участвовавшим в спасательной операции после землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько человек из офицерского состава получили орден «Айбын» второй степени, гражданские - ордена «Құрмет», остальные - правительственную медаль «Ерен еңбегі үшін» и ведомственные награды. Кроме того, все, кто участвовал в спасательной операции Турции, получили благодарственные письма», - сказал Юрий Ильин после награждения.

Как отметили в ведомстве, министр по ЧС торжественно вручил награды и объявил благодарность Президента спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам ЦМК, участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции.

Всего были награждены 59 сотрудников, из них 8 сотрудников получили государственные награды, 51 сотрудник был отмечен Благодарственным письмом Президента РК и ведомственными наградами.