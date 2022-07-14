Глава костанайской теплоэнергетической компании оправдан судом

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Директор костанайской теплоэнергетической компании Аскар Бекпаганбетов признан судом невиновным. Ранее он предстал перед судом за растрату чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом №2 г. Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении директора костанайской теплоэнергетической компании Бекпаганбетова. Перед судом также предстали заместитель директора – главный инженер предприятия Вячеслав Плотников, директор ТОО ТЭМС Тулеген Турлугов, заместитель директора ТОО «АлатауСтрой-2009» Рустем Зиннатуллин за пособничество в растрате чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - свыше 79,5 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства прокурор отказался от предъявленного обвинения в отношении Бекпаганбетова за незаконное участие в предпринимательской деятельности и по одному эпизоду хищения 27 117 831,04 тенге за растрату вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В отношении остальных участников дела - за пособничество в растрате чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Позже прокурором был предъявлен новый обвинительный акт.

«Согласно нового обвинительного акта Бекпаганбетов обвинялся в том, что при пособничестве Плотникова, Турлугова и Зиннатуллина заключил договор с ТОО «А» на покупку 6 газомазутных горелок, в результате которого ими была допущена растрата государственных денежных средств на сумму 12 359 818 тенге. Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали полностью, просили их оправдать», - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить Бекпаганбетову -10 лет лишения свободы, Плотникову– 9 лет лишения свободы, Зиннатуллину и Турлугову по 8 лет лишения свободы.

Судом не был установлен умысел подсудимых на растрату госимущества, а также предварительный сговор и причинение ущерба. Заключение договора с ТОО «А», по мнению судьи, было вполне закономерным, так как других ценовых предложений на конкурс не поступало.

Как сообщили в суде, интерес Бекпаганбетова состоял в экономии собственных средств предприятия и освоения выделенных средств. А Зиннатуллин и Турлугов, в свою очередь, имели предпринимательский интерес - получить прибыль.

Приговором суда Бекпаганбетов, Плотников, Зиннатуллин и Турлугов признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

«Суд признал за оправданными право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Вместе с тем, судом вынесены частные постановления в адрес руководителей департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Костанайской области и департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области»,- прокомментировали в облсуде.