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    Глава Казатомпрома встретился с индийскими учеными-атомщиками

    10 Ноября 2022, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В офисе АО «НАК «Казатомпром» в Астане состоялась встреча председателя правления компании Ержана Муканова с представителями ядерного топливного комплекса (Nuclear Fuel Complex) Инди, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе компании, во встрече приняли участие заслуженный ученый, председатель и главный исполнительный директор Ядерного топливного комплекса Индии доктор Дайнеш Сривастава (Dr. Dinesh Srivastava) и заслуженный ученый, второй главный исполнительный директор по топливу Дебабрата Праманик (Mr. Debabrata Pramanik).

    В ходе встречи обсуждались различные аспекты партнерства двух сторон в атомной отрасли. Руководители компаний отметили успешное долгосрочное сотрудничество прошлых лет между Казахстаном и Индией в сфере поставок казахстанского природного урана для нужд атомной энергетики Индии.

    В ходе переговоров также рассматривались дальнейшие перспективы взаимодействия в различных сферах ядерно-топливного цикла, которые придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между организациями обеих стран. Стороны договорились продолжить тесный контакт по развитию совместных проектов в атомной сфере в будущем.

    Представители Ядерного топливного комплекса Индии также посетили Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске и ознакомились с производственным процессом.

    Фото: kazatomprom.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казатомпром Индия
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