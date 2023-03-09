Глава государства: Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область. В ходе визита Глава государства ознакомился с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности, а также посетил социально-культурные объекты и встретился с представителями местной общественности и ветеранами, передает МИА «Казинформ».

Одним из объектов посещения стало АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», с работой которого ознакомился Глава государства.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. Компания является стратегическим партнером компании General Electric по газотурбинным технологиям. На территории завода функционируют сервисный центр, сертифицированный компанией Baker Hughes General Electric и оснащенный современным технологическим оборудованием согласно рекомендациям специалистов BHGE. На предприятии также планируется реализовать проект по производству дождевальных машин Fregat для нужд сельского хозяйства.

Председатель совета директоров АО «Западно-Казахстанский машиностроительный завод» Алиби Ахмеджанов рассказал Президенту о работе предприятия.

«В Америке, в Италии, в Австрии, Швейцарии наши специалисты прошли обучение и сертифицировались. Мы можем ремонтировать газовые турбины, причем в самой сложной горячей части, проточной части. В прошлом году мы вышли с предложением в Казтрансгаз – создать мультивендорный сервисный центр, чтобы газовые турбины всех производителей ремонтировались только в Казахстане и не надо было куда-то ехать и отдавать и так далее», - сказал он.

Ознакомившись с работой предприятия, Глава государства отметил важность реализации новых проектов. По его мнению, с учетом выпуска компанией высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в этих сферах нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции.

Также Касым-Жомарт Токаев побывал во дворце искусств «Атамекен», который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь Глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края.

В конференц-зале дворца искусств Президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

«Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды», – сказал Глава государства.

В свою очередь заслуженный деятель Казахстана, поэтесса Акуштап Бактыгереева поделилась с Президентом своими мыслями о национальном воспитании и духовности.

Профессор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир-хана Сарсенбек Монтаев рассказал Главе государства о достижениях отечественной науки.

Директор Уральской городской поликлиники № 5, член Президентского молодежного кадрового резерва Тимур Ажгалиев рассказал Главе государства о развитии отечественной медицины.

«Я сам благодарен своей стране за те возможности, которые были мне даны. Я тут родился, учился, начал работать и в результате конкурсного отбора был зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв. Социальный лифт сработал, и я был назначен на должность директора городской поликлиники №5, где тружусь по сей день. Неоспоримо здоровье нации является главным ресурсом нашей страны. Сейчас происходит много преобразований в системе здравоохранения. Отрадно, что при поддержке государства строятся новые больницы, оснащенные современной медицинской техникой и внедряются новые технологии. Я уверен, что все это положительно скажется на формировании здоровой нации», - отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он добавил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

Кроме того Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана – это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма.

«Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более Вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны Вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю Вам мою благодарность», – сказал Президент.

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Глава государства в ходе визита также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.

«Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья Вам и благополучия Вашей семье», – отметил Глава государства.

Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.

Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили Президента за внимание и поддержку.

Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Президенту представили проект расширения Карачаганака.

Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено порядка 3500 человек. На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест.

Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 млн тонн и даст возможность Казахстану и партнерам получить дополнительную выручку.

На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 0,5-0,6 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год и значительно повысит энергетический потенциал страны.

Глава государства указал на важность строительства нового газового завода. Он также отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.

С момента подписания в 1997 году окончательного соглашения о разделе продукции в освоение Карачаганкского месторождения инвесторами на развитие производства было направлено порядка 30 миллиардов долларов.

Консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» является крупнейшим предприятием региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию. С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 млрд долларов. Из них 45,9 миллиарда долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.

В целом, консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» с 1998 года выделил 754,5 млн долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.

Президент также ознакомился с работой предприятия PetrolValves Kazakhstan

«PetrolValves Kazakhstan» - единственное предприятие в Казахстане, которое производит высокотехнологичную арматуру и осуществляет сервисное обслуживание.

Предприятием планируется производство порядка 500 клапанов в год. Помимо этого, компания обслуживает местные нефтегазовые предприятия без остановки технологического процесса по запатентованной программе Valve New Life своего итальянского партнера.

В ближайших планах компании – получение сертификата API 6D Американского института нефти и самостоятельное производство части компонентов, что позволит поэтапно довести долю казахстанского содержания до 75% к 2024 году.

Проект реализуется при поддержке международного центра развития нефтегазового машиностроения IMB Center. Сумма инвестиций в проект составляет 3 млрд тенге. В настоящее время на предприятии работает 43 человека, 37 из них – местные жители.





