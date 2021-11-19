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    Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге

    19 Ноября 2021, 16:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с представителями финансового сектора в Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продолжить комплексную работу по созданию благоприятной среды для внедрения финансовых инноваций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Наши финансовые институты должны воспользоваться шансом и решать амбициозные задачи. Нужно не просто копировать чей-то опыт, а развивать и продвигать новые форматы услуг, выходить за пределы Казахстана. Государство будет всячески способствовать этим инициативам. Надо полагать, что мы только в начале пути создания новой инновационной экономики, финансовой экосистемы. Впереди очень серьезная работа. Для меня как для Главы государства перевод всей нашей экономики на новые рельсы инновационного развития — приоритетная задача», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют. Он указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.

    Наряду с этим в выступлении были затронуты перспективы рынка криптовалют.

    «Криптовалюты – объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим», – полагает Глава государства.

    Напомним, сегодня Президент РК провел в Алматы встречу с представителями финансового сектора.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Алматы Экономика Цифровой Казахстан Финансы
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