Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.

«Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что на 71-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев.