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    Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани

    8 Июня 2023, 19:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше 8 миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной продолжится.
    Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.


    Антонелла Бассини проинформировала Касым-Жомарта Токаева о реализуемых Всемирным банком проектах в Казахстане и странах центральноазиатского региона, а также о перспективных планах. Кроме того, вице-президент банка поделилась своим видением развития мировой экономики.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Всемирный банк Международный форум Астана
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