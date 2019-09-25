Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном

    25 Сентября 2019, 22:03

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После встречи со своим финским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

    Главы государств отметили положительную динамику дружественных отношений между нашими странами и подтвердили готовность к их дальнейшему укреплению.

    В частности, стороны отметили необходимость активизации работы совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Президент Молдовы пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Молдову в следующем году.

    Автор:

    Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
    Новости по теме
    Популярное
    1 Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы
    2 С 1 июля будет усилена соцподдержка отдельных категорий граждан
    3 Пьяный астанчанин домогался девочки в лифте
    4 31 человек погиб при взрыве в кафе в Китае
    5 В районе поисков батискафа «Титан» обнаружены обломки