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    Глава государства возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

    3 Февраля 2023, 14:54

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Жамбылской области, возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды.


    В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, Президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности

    «Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память», – отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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