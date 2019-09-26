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    Глава государства провел встречу с президентом «Eurasia Group»

    26 Сентября 2019, 04:04

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Нью-Йорк Касым-Жомарт Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании «Eurasia Group» Яном Бреммером. ОБ этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии.

    В завершение встречи Президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки «Astana Club».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
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