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    Глава государства провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

    30 Ноября 2022, 18:54

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В ходе встречи Президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

    «Вчера на встрече с Президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с Вашей организацией. Мы также признательны за Ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны, – сказал Президент.

    За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах.

    Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики. Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

    Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном. По итогам встречи был подписан Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития. Президент также оставил памятную запись в Книге почетных гостей организации.


    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Франция ОЭСР
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