Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джай Шроффом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о текущей деятельности и перспективах развития UPL Limited, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Джай Шрофф рассказал Главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для сельскохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы.

Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху. Глава государства также принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».



