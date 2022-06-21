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    Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джай Шроффом

    21 Июня 2022, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о текущей деятельности и перспективах развития UPL Limited, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Джай Шрофф рассказал Главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для сельскохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы.

    Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху. Глава государства также принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Ближний Восток Сельское хозяйство Технологии
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