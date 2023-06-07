Глава государства провел встречу c делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Эмиру Катара за участие в работе Международного форума Астана во главе делегации, в состав которой вошли представители Правительства и бизнес-сообщества Катара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

«Скоро исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Безусловно, это важная веха. За это время мы наладили эффективное межгосударственное сотрудничество и конструктивный политический диалог. В прошлом году Вы посетили Астану с государственным визитом. Недавно Премьер-Министр Казахстана побывал с визитом в Катаре. Все это служит ярким свидетельством традиционной дружбы и крепкого партнерства. Вы лично вносите большой вклад в углубление связей между нашими странами. Я высоко ценю это и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления казахско-катарских отношений. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку катарским инвесторам», – заявил Президент РК.

Как сообщил Глава государства, Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Президента за гостеприимство и радушный прием.

«Я с удовольствием принял приглашение участвовать в Международном форуме Астана, чтобы вновь посетить Казахстан. Это для меня большая честь. Рад снова видеть Вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это еще одна хорошая возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров. Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях. Мы намерены расширять сотрудничество и по другим направлениям», – сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В ходе встречи главы государств обсудили с инвесторами перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях, медицине и финансовой сфере. Также была рассмотрены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по линии международных организаций.







