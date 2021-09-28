Глава государства принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что продолжающееся ускорение ядерных программ в некоторых странах в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивают риски применения оружия судного дня. Тем не менее, Президент Казахстана отметил и определенные положительные сдвиги в этом направлении.

– Вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, вновь запущены переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном, продлен новый договор СНВ, принято Совместное заявление США и России о стратегической стабильности. Конечно, доктрина гарантированного взаимного уничтожения означает, что ядерные державы вряд ли в ближайшее время откажутся от своих арсеналов. Поэтому скептики могут возразить, что, заявляя о стремлении построить до 2045 года мир, свободный от ядерного оружия, мы выдаем желаемое за действительное. Наш же исторический опыт говорит об обратном, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30-лет с момента, когда Казахстан принял решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала.

– Пятнадцать лет спустя государства Центральной Азии объявили свой регион зоной, свободной от ядерного оружия. Это первая безъядерная зона, которая полностью расположена в Северном полушарии. Обстоятельства и стратегические подходы могут стремительно меняться, так как ядерное оружие – это политический выбор. Я хочу вновь подтвердить решимость Казахстана добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В качестве положительного момента хотел бы отметить, что Казахстан продолжает использовать преимущества отказа от ядерного оружия во имя человеческого прогресса, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия проводит грань между законным использованием ядерной энергии в гражданских целях и распространением ядерных вооружений. По его мнению, ядерная энергия становится все более актуальным источником низкоуглеродной энергии. В Казахстане проводится комплексное технико-экономическое обоснование развития собственной атомной промышленности.

– Построение мира, свободного от ядерного оружия, остается приоритетом политики моего правительства. За последние тридцать лет это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности. Мы готовы вместе с вами и впредь прилагать свои усилия по имя дальнейшего разоружения и нераспространения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.



