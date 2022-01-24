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    Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

    24 Января 2022, 19:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаева принял Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, находящегося в Казахстане с рабочим визитом. Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Рустама Минниханова, Президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.

    Как отметил Глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов.

    Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний «КАМАЗ» и «Татнефть» на сумму 1,8 млрд долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов «КАМАЗ» и шин «Татнефть» в Костанайской и Карагандинской областях.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.

    Наряду с этим Президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

    Президент Татарстана выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он рассказал Главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах татарского бизнеса по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Татарстан Сотрудничество Политика
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