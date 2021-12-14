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    Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина

    14 Декабря 2021, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву представили отчет о социально-экономическом развитии страны за 11 месяцев текущего года, мерах по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, санитарно-эпидемиологической обстановке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил Аскар Мамин, экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенные темпы роста. По итогам 11 месяцев ВВП увеличился на 3,8 %.

    Президент был проинформирован о состоянии внешнеторгового оборота страны за январь-октябрь текущего года. По данным Премьер-министра, объем внешней торговли составил 82,2 млрд долларов, что на 14,1 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. Он также сообщил о повышении объема экспорта на 23,5 % – до 49,1 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4 %. Положительный торговый баланс достиг 16 млрд долларов.

    Главе государства доложили о работе по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продукты питания и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

    Наряду с этим Касым-Жомарта Токаева проинформировали о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в том числе о темпах вакцинации населения.

    Аскар Мамин также рассказал о реализации мер, направленных на наращивание притока внешних и внутренних инвестиций, усиление потенциала малого и среднего бизнеса, обеспечение регионального развития, дальнейшую диверсификацию структуры экономики за счет роста обрабатывающего сектора.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Акорда Экономика Аскар Мамин
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