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    Глава государства принял председателя Верховного суда

    5 Июня 2023, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране.

    Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

    Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.

    Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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