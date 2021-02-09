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    Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова

    9 Февраля 2021, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту Казахстана было доложено об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Галымжан Пирматов рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса все поставленные перед компанией задачи выполнены. Третий год подряд «Казатомпром» достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).

    По итогам встречи Глава государства дал руководителю «Казатомпрома» ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Казатомпром Акорда Промышленность
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