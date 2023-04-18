Глава государства принял председателя правления агентства «Хабар» Берика Уали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Агентство «Хабар» Берика Уали. Президент был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на модернизацию деятельности агентства «Хабар» в соответствии с современными требованиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, решены вопросы, касающиеся социальной поддержки сотрудников агентства, открыты корреспондентские пункты во вновь созданных областных центрах – городах Жезказгане и Конаеве.

Президенту также была представлена информация о планах по техническому обновлению, проектах информационной, общественно-политической и познавательной направленности, которые были запущены на каналах АО «Агентство «Хабар» в 2022-2023 годы.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил важную роль агентства в реализации государственной информационной политики.



