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    Глава государства принял председателя правления агентства «Хабар» Берика Уали

    18 Апреля 2023, 17:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Агентство «Хабар» Берика Уали. Президент был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на модернизацию деятельности агентства «Хабар» в соответствии с современными требованиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, решены вопросы, касающиеся социальной поддержки сотрудников агентства, открыты корреспондентские пункты во вновь созданных областных центрах – городах Жезказгане и Конаеве.

    Президенту также была представлена информация о планах по техническому обновлению, проектах информационной, общественно-политической и познавательной направленности, которые были запущены на каналах АО «Агентство «Хабар» в 2022-2023 годы.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил важную роль агентства в реализации государственной информационной политики.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана СМИ Акорда Связь, ТВ, IT Токаев Касым-Жомарт
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