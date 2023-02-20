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    Глава государства принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову

    20 Февраля 2023, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Президенту была представлена информация о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Эльвира Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Права человека Конституция Конституционный суд
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