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    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии

    16 Мая 2023, 15:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана ЦИК
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