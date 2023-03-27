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    Глава государства принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова

    27 Марта 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

    В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием. Он также заверил Президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Шавкат Рахмонов
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