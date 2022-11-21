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    Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека

    21 Ноября 2022, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года. Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил Женис Касымбек, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 %. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5 %), значительная часть которых (92 %) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь 2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании «АрселорМиттал Темиртау».

    В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Карагандинская область Акимат
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