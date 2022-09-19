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    Глава государства прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

    19 Сентября 2022, 07:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    19 сентября Президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие.

    Наряду с этим Глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

    20 сентября лидер Казахстана выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

    Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств по их просьбе.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

    Фото: t.me/bort_01
    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Международная деятельность РК
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