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    Глава государства поздравил женщин Казахстана с 8 марта

    8 Марта 2023, 08:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Дорогие женщины!

    Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

    Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям.

    Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.

    Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.

    Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.

    Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации.

    Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!

    Накануне праздника Глава государства принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В своем выступлении Президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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