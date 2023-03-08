Глава государства поздравил женщин Казахстана с 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям.

Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.

Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.

Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.

Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!

Накануне праздника Глава государства принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В своем выступлении Президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.

