Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз и началом священного Рамазана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз и началом священного Рамазана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы должны проявлять заботу о молодежи, создавать для нее все условия. Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды! Будущее – в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны!» - призвал Касым-Жомарт Токаев.





«Не зря в народе говорят: «сила в единстве». Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим Справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели

В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!» - пожелал Глава государства.























































