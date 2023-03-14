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    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Амал

    14 Марта 2023, 09:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с праздником Амал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!» – написал Президент на своей Твиттер-странице.

    Как сообщалось ранее, 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні, или праздник Амал. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Культура Акорда Общество
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