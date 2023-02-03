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    Глава государства посетил новую поликлинику села Сарыкемер

    3 Февраля 2023, 19:54

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент ознакомился с деятельностью новой поликлиники села Сарыкемер Байзакского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоит 125 тысяч человек.

    Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.

    В ходе осмотра отделения функциональной диагностики Главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. В регионе в 2023-2024 гг. запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которое выделено ­­­­5,2 млрд тенге.

    В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20-30 процентов. В этом году запланирован рост в таком же объеме.

    В 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения, реализуемой по поручению Президента планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц. Наряду с этим, национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Жамбылская область Здравоохранение
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