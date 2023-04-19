Глава государства поручил решить вопрос введения «социальных норм потребления» регулируемых товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство должно принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, какой подход нужно использовать при решении вопроса повышения цен на бензин и дизельное топливо.

«Средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому Правительство должно принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты.

«В целом, по тарифной политике поручаю Правительству проработать вопрос введения «социальных норм потребления» регулируемых товаров и услуг. Это международная практика», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



