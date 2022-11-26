Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан;
2) изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.
2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.
3. Высшей аудиторской палате Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года
№ 5