Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан; 2) изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан. 2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу. 3. Высшей аудиторской палате Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К.Токаев Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года № 5

Подробнее с положением о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.



