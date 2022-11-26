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    Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК

    26 Ноября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить прилагаемые:

    1) Положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан;

    2) изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.

    2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

    3. Высшей аудиторской палате Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

    № 5

    Подробнее с положением о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.
    Президент Казахстана Аудит Токаев Касым-Жомарт
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