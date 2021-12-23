Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства подписал распоряжение о присуждении госстипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры

    23 Декабря 2021, 08:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году

    1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

    2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 22 декабря 2021 года

    № 219

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Культура Акорда Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Где отдохнуть в Актюбинской области
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов