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    Глава государства подарил седло руководителю группы Nomad Stunts

    21 Марта 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил седло руководителю группы Nomad Stunts, заслуженному деятелю Казахстана Жайдарбеку Кунгожинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я видел фильм про Вас, прочитал книгу, поэтому я хорошо ознакомлен с Вашим искусством. Будьте всегда здоровы!», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Касым-Жомарту Токаеву показали шоу конных наездников Nomad Stunts. Он также осмотрел выставку собак породы тазы. В ходе посещения им выставки собак Главе государства подарили щенка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Видео Токаев Касым-Жомарт
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