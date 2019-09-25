Глава государства озвучил на Генассамблее ООН формулу политической системы Казахстана

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о своей политической формуле руководства страной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В это трудное время нам необходимо продолжать идти по пути всеобъемлющего преобразования нашего общества под лозунгом «Преемственность, справедливость, прогресс». Моя формула политической системы Казахстана заключается в следующем: сильный стратегически мыслящий Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Я твердо убежден в том, что эта концепция соответствует основным потребностям нашей страны и обеспечит ее мирное и устойчивое будущее», - сказал Президент в своем выступлении.

Он подчеркнул свою приверженность в качестве нового Президента, прежде всего, построению современного социального государства. Конечная цель этой системы, по его словам, заключается в том, чтобы миллионы казахстанцев воспользовались благами масштабных реформ и жили в свободном от стальных барьеров обществе с сильной экономикой, высококачественным образованием и современной медициной.

При этом Глава государства отметил, что Казахстан не сможет стать примером успешного социально-экономического развития, если не произойдут глубинные политические преобразования.

«В то же время необходимо учитывать, что демократия в Казахстане - это работа, которая еще продолжается, и здесь необходим регулярный анализ. Мы постоянно пытаемся усовершенствовать ее, пытаемся развивать позитивные аспекты и извлекать уроки из негативного опыта. В рамках своей программы я учредил Национальный совет общественного доверия, для того чтобы способствовать осмысленному диалогу между государством и обществом», - добавил он.

Видение Президента РК заключается в следующей концепции «Разные мнения – единая нация». По его мнению, продвижение вперед должно осуществляться за счет обмена мнениями и диалога. Глава государства также заверил, что крупные преобразования затронут все правоохранительные органы и суды – это нужно для того, что поддерживать верховенство права во всех областях и повседневной жизни граждан.

«Популизм - это политика посредственностей. Я не раздаю пустых обещаний. Я человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.