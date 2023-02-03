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    Глава государства ознакомился с деятельностью птицефабрики в селе Мырзатай

    3 Февраля 2023, 17:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику «Аулие-Ата Феникс», расположенную в селе Мырзатай Байзакского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила Президента с деятельностью предприятия.

    На птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которая поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

    В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.

    В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил Главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.


    Фото, видео: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Жамбылская область Сельское хозяйство
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