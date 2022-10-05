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    Глава государства: Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует

    5 Октября 2022, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует, считает Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом Глава государства заявил на встрече с общественностью Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В энергобалансе нашей страны важное место занимает уголь. Это более 70%. Сейчас Европейский Союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Так вот отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве. В целом, я хочу сказать, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Энергетика Павлодарская область Уголь
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