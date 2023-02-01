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    Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву

    1 Февраля 2023, 21:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву. Об этом казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сообщила в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 1 февраля 2023 г., вместе с @lianahakimofficial были на приеме у Главы государства. Токаев К.К. лично поздравил с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов.

    Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах. Справедливому государству благополучный и всесторонне развитый народ.
    В свою очередь, я, как самая молодая чемпионка мира по шахматам, с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди.
    Благодарю президента @tokayev_life за оказанную честь и доверие. Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества», - написала Бибисара Асаубаева.

    Как сообщалось, 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу.

    Фото: instagram.com/bibisarachess

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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