Глава Федерации футбола Франции временно отстранен от должности

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 81-летний глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отстранен от должности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Издание Le Journal di Dimanche приводит подробности: Ноэль Ле Гре по согласованию с исполнительным комитетом FFF, собравшимся сегодня в Париже, принял решение отказаться от своих обязанностей президента федерации до окончательного аудита, проводимого Министерством спорта Франции. Первоначально его мандат был рассчитан до 2024 года.

Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Ранее Ноэль Ле Гре подвергся критике за слова о бывшем игроке сборной Франции Зинедине Зидане. Глава Федерации футбола резко прокомментировал информацию о возможном назначении «звезды» французского футбола на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже Ноэль Ле Гре извинился за собственные высказывания.





Фото: FRANCK FIFE / AFP



