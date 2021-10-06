Глава Facebook ответил на обвинения о нанесении ущерба психике подростков

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Глава Facebook Марк Цукерберг во вторник наконец ответил на заявления, сделанные бывшей сотрудницей Фрэнсис Хоген, заявив, что они не имеют никакого смысла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

Цукерберг отрицает все обвинения Хоген в том, что компания ставит во главу угла свою прибыль, а не безопасность пользователей.

«В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия пользователей. Это неправда «, - заявил он в своем профиле в Facebook.

Комментарии Цукерберга появились после того, как в течение почти месяца Wall Street Journal публиковала отчеты, основанные на внутренних исследованиях Facebook, предоставленных Фрэнсис Хоген, которая покинула компанию еще в мае. В материалах WSJ указываются многочисленные проблемы в сервисах Facebook, о которых компания знает, но либо игнорирует, либо никак их не устраняет. Сюда входят исследования, которые показывают, что Facebook осознает, что Instagram наносит ущерб психическому здоровью подростков.

«Из всего опубликованного я уделяю особое внимание вопросам, возникающим в связи с нашей работой с детьми», - сказал Цукерберг, отметив, что все, что делает компания, должно быть безопасно именно для детей.

Пост Цукерберга появился после того, как Хоген предстала во вторник утром перед американскими конгрессменами, давая показания о том, какие проблемы компания создает для общества, включая негативное влияние на психику подростков.

Не ссылаясь на Хоген, Цукерберг заявил, что «многие утверждения не имеют никакого смысла». Цукерберг отметил, что «аргумент о том, что мы намеренно продвигаем контент, который злит людей, ради выгоды, глубоко нелогичен».

Глава Facebook также призвал Конгресс обновить правила Интернета, которые определяют, в каком возрасте подросткам следует разрешать пользоваться интернет-сервисами, как технологические компании должны проверять возраст пользователей и как компании должны обеспечивать баланс между конфиденциальностью детей и предоставлением родителям информации об онлайн-активности их детей.

«Как и в случае с другими социальными проблемами, я не считаю, что частные компании должны принимать все решения самостоятельно, - написал он. - Вот почему мы уже несколько лет выступаем за обновление правил Интернета».