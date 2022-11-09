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    Глава Еврокомиссии высказалась о водородном партнерстве с Казахстаном

    9 Ноября 2022, 07:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Последовать примеру Европы» – Урсула фон дер Ляйен призвала государства северного полушария ускорить финансовую поддержку глобального юга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Выступая на 27-й Конференции ООН по климату в Египте, председатель Еврокомиссии напомнила о пакете в 100 миллиардов долларов, которые развитые страны обязались ежегодно выделить для помощи регионам, наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления.

    Это обещание, данное 13 лет назад в Копенгагене на COP15, до сих пор не выполнено. По подсчётам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году общая сумма, мобилизованная богатыми странами в виде государственных и частных средств, составила чуть более 83 миллиардов.

    «Южные страны богаты ресурсами. Давайте же объединим усилия. Европейский Союз договорился о водородном партнёрстве с Египтом, Намибией и Казахстаном. Мы поддерживаем таких партнеров, как Вьетнам и Южная Африка, в декарбонизации их экономик. Мы должны достичь цели, поставленной на Парижской конференции 7 лет назад. Европа не отступает от намеченного курса. К 2030 году мы сократим выбросы парниковых газов как минимум на 55%», - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Тем не менее, по мнению некоторых специалистов, не все участники конференции осознают, что их вредные выбросы приводят к экстремальным погодным явлениям, таким, как катастрофические наводнения в Пакистане.

    «Вот уже 30 лет, как развивающиеся страны, сообщества, которые стоят на передовой климатических сражений, призывают заплатить за причинённый вред. Эти голоса звучали задолго до Парижского соглашения, сейчас проходит уже 27-я по счёту конференция, это шанс наконец-то поддержать страны, терпящие бедствие, устранить ущерб вместо того, чтобы откладывать решение проблемы в долгий ящик», - отметил эксперт по вопросам климата и развития НКО «Сеть климатических действий – Европа» (CAN) Рашель Симон.

    По сообщению экспертов программы «Copernicus» (службы мониторинга климата), после рекордно жаркого лета октябрьские температуры в Европе были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Базовые показатели периода 1991-2020 годов были превышены на 2 градуса Цельсия.

    Как сообщалось ранее, Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, производства батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Евросоюз Зеленая энергетика
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