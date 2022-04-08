Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Глава Еврокомиссии посетит Киев

    8 Апреля 2022, 13:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня совершит визит в столицу Украины, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Twitter У. Ляйен в пятницу утром написала, что выезжает в город Киев. Сообщение в соцсети сопровождается фотографией европейской делегации на железнодорожном перроне.

    Также главу высшего органа исполнительной власти ЕС будет сопровождать Верховный представитель ЕС по международным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

    Ожидается, что высокопоставленные представители Евросоюза проведут личную встречу с президентом Украины В. Зеленским.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Украина Евросоюз Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Еврокомиссии призвала поблагодарить медиков за их труд во время пандемии COVID-19
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров