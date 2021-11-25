Глава департамента Еврокомиссии: Казахстан – крупный партнер Евросоюза в Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В канун официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Бельгию, двусторонние отношения между ЕС и РК прокомментировал собственному корреспонденту МИА «Казинформ» Микаэль Зиберт, управляющий директор Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ.

«Мы с нетерпением ожидаем визита Президента Республики Казахстан К.Токаева в г.Брюссель. Я бы сказал, что приезд казахстанского лидера должен был состояться раньше. Это важное событие в двухсторонних отношениях Евросоюза и Казахстана, поскольку РК является наиболее крупным партнером ЕС в Центральной Азии. В плане взаимного сотрудничества в области торговли, инвестиций, гуманитарной сферы. Мы считаем, что Казахстан – важный игрок в региональном сотрудничестве в Центральной Азии, которое получают развитие после прихода президента Узбекистана Ш.Мирзиеева. И положительно развивающееся с участием Казахстана. И мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития отношений между двумя регионами Европой и Центральной Азией в политике, экономике и других сферах», - сказал Микаэль Зиберт.

Отметим, Европейская служба внешних связей (EEAS) является дипломатической службой Европейского союза. Она оказывает помощь руководителю внешнеполитического ведомства ЕС — Верховному Представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности в осуществлении общей внешней политики и политики безопасности ЕС.



