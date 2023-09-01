Глава ЦИК прокомментировал новый формат выборов акимов районов и городов областного значения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров прокомментировал инициативу Главы государства касательно изменения механизма выборов акимов районов и городов областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании Глава государства сказал о том, что мы начинаем проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Это абсолютно новые выборы, но в то же время с 25 июля 2021 года в Казахстане еженедельно происходят выборы акимов сельского уровня», - сказал Нурлан Абдиров журналистам.

По его словам, на сегодняшний день три четверти сельского акимовского корпуса прошли через прямое избрание населением.

«Поэтому на этом уровне опыт определенно уже накапливается как со стороны избирательных комиссий, так и со стороны самих избирателей и других участников избирательного процесса. Поэтому уровень этих выборов другой, есть ответственность тех, кого изберут в качестве акимов. Потому что это совсем другой уровень коммуникаций и масштабы количества проживающих граждан», - добавил глава ЦИК.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Глава государства озвучил инициативу по изменению механизма выборов акимов и районов и городов областного значения.

«Важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения», - сказал Президент.