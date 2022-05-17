Гиперзвуковую ракету испытали ВВС США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военно-воздушные силы США провели успешное испытание своей гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен спустя месяц после объявления о задержках программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на edition.cnn.com.

Оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) было успешно выпущено с бомбардировщика B-52H у побережья Южной Калифорнии 14 мая текущего года и достигло гиперзвуковой скорости в 5 Махов, или в 5 раз превышающей скорость звука.

По заявлению исполнительного директора программы по вооружению ВВС США бригадного генерала Хит Коллинза: «Это было крупным достижением команды ARRW для оружейного предприятия и наших военно-воздушных сил».

Пентагон уделил повышенное внимание разработке гиперзвукового оружия в связи с отставанием США от китайских и российских программ.

Автор: Кожыбаев Рустем