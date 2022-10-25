Гимн одновременно исполнили более 15 тысяч человек в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Акция «Бір Тудың астында», приуроченная к национальному празднику - Дню Республики, прошла во всех районах области и городе Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В мероприятии, прошедшем в Парке имени Первого Президента, приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, жители региона, ветераны труда, депутаты маслихатов, члены Общественного совета, представители общественных организаций, молодежь, руководители госорганов - всего свыше 1000 человек.

Одновременно с церемонией поднятия флага, обозначающего незыблемость нашей государственности, был исполнен гимн, воспевающий вольный дух и национальную самобытность казахского народа.

В торжественной акции, организованной во всех 12 районах и имеющей большое патриотическое значение, приняли участие свыше 15 тысяч человек.

Мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, стартовали в регионе 3 октября. Были организованы благотворительные, экологические, патриотические акции, в эксплуатацию сданы социальные, спортивные объекты.

В шести населенных пунктах Алгинского района установлены комплексные блок-модули для очистки воды, в Мартукском районе открыт центр по оказанию электронных услуг, в Каргалинском районе распахнул свои двери центр активного долголетия, в Шалкарском - центр здорового образа жизни. В Байганинском и Алгинском районах установлены спортивная и детская площадки, в городе Кандыагаше, поселке Сагашили Мугалжарского района - многофункциональные открытые спортивные площадки, в поселках Шенгелши и Кожасай сданы в эксплуатацию объекты водоснабжения.

В Темирском, Каргалинском районах появились новые спортивные объекты, на улицах села Ушкудык Уилского района, сел Жеруйык, Карагаш, Маржанбулак Алгинского района завершен средний ремонт дорог.



