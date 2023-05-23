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    Гигантскую копию Луны построят в Дубае

    23 Мая 2023, 23:21

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В центре Дубая, известного своими экстравагантными архитектурными решениями, собираются построить Луну. В реплике спутника Земли разместят шикарный отель, а общая стоимость проекта может превысить 5 миллиардов долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP News.

    Канадский предприниматель и сооснователь архитектурной компании Moon World Resorts Inc. Майкл Хендерсон предлагает построить реплику Луны высотой в 274 метра, возвышающуюся над 30-метровым зданием.

    Проект, предлагаемый Хендерсоном, будет называться просто - «ЛУНА».

    Внутри сферической структуры будут находиться курорт и отель на 4 000 номеров, дворец спорта, способной принять 10 000 человек, а также «лунная колония», где гости смогут осуществить реальную прогулку по Луне.

    По ночам «ЛУНА», расположившаяся на 30-метровом пьедестале, будет светиться.

    «ЛУНА» станет прекрасным дополнением к самому высокому зданию в мире высотой 828 метров – небоскребу Бурдж-Халифа, который также находится в Дубае.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Строительство Мировые новости ОАЭ
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