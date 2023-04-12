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    Гигантскую кисту из грудной клетки мужчины удалили хирурги в Караганде

    12 Апреля 2023, 09:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде торакальные хирурги удалили пациенту гигантскую эхинококковую кисту из грудной клетки. Образование было диаметром 25 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    40-летний пациент поступил в областную клиническую больницу с образованием в грудной клетке, которое выпирало наружу и сдавливало легкое. Рентгентомографическое исследование показало, что под ключицей у мужчины киста диаметром 25 см. Пациенту назначили плановую операцию.

    «В этом случае нам пришлось применить нестандартный доступ, для того, чтобы добраться до этого образования и удалить его безопасным способом. Пришлось начать разрез в области шеи, затем продолжить через грудину и грудную клетку. Операция выполнялась бригадой торакальных хирургов и сосудистых хирургов, т.к. образование было расположено рядом с магистральными сосудами. Удалось извлечь это образование, не повредив находящиеся рядом органы», - рассказал заведующий отделением торакальный хирургии Думан Аубакиров.

    При гистологическом исследовании выяснилось, что образование является гигантской эхинококковой кистой, которая исходила из первого ребра. Ребро также удалили.

    «Послеоперационный период протекал благополучно. В настоящее время больной находится дома с клиническим выздоровлением», - добавил Думан Аубакиров

    Такие операции проводятся в рамках ОСМС – для застрахованных пациентов бесплатно. Попасть на плановую операцию в торакальное отделение пациенты из разных городов области могут по направлению через бюро госпитализации.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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