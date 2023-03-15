Гидрологический прогноз по СКО дали синоптики

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – До конца недели прогнозируемые объемы стока воды в Сергеевское водохранилище составят 2,4-3,6 млн кубических метров. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в Северо-Казахстанской области областном филиале РГП «Казгидромет».

По информации филиала, ожидаемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище в период весеннего половодья составит 720-1080 млн кубических метров при норме 1 296 млн кубометров.

«Объем влагозапасов на 1-е марта в бассейне реки Есиль выше среднемноголетнего значения на 37%. Объем накопленных влагозапасов с 1-го по 9-е марта до Сергеевского водохранилища увеличился на 1 180 млн кубометров и составляет 7 710 млн кубических метров, что выше среднемноголетнего значения на 69%. Показатели осеннего увлажнения почвы на 23-46% выше среднемноголетних значений в бассейнах рек Есиль, Жабай, Калкутан – приток в Сергеевское водохранилище», - сообщили североказахстанские метеорологи.

Глубина промерзания почвы в регионе в среднем ниже прошлогодних значений на 6-35 см. Запас воды в снеге по реке Есиль составляет 83 мм при норме 61 мм. В прошлом году этот показатель равнялся 70 мм. На начало марта 97% площади области было покрыто снегом.

Анализируя величины выпавших осадков, запасы воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, ледовые режимы реки в «Казгидромете» дали предварительную оценку паводкоопасных регионов. В число областей с повышенным риском вошла и Северо-Казахстанская.

Ранее синоптики сообщали, что средняя за март температура ожидается выше нормы на 1 градус, осадков - около нормы.

На ближайшие трое суток служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за повышения температуры воздуха и осадков. Погодные условия могут привести к интенсивному таянию снега и формированию стока воды.

Минувшей ночью в Петропавловске прошел дождь со снегом. Температура воздуха опустилась до минус трех градусов, днем столбик термометра поднимался до плюс 3.



