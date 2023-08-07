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    Гибель ребенка в поезде Атырау-Астрахань: создана специальная комиссия

    7 Августа 2023, 11:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- По факту гибели ребенка в поезде Атырау-Астрахань создана специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, группа в составе 77 человек(4 вожатых, 73 ребенка) направлялась поездом в санаторий «Геолог Казахстана» в Железноводске. После отправления, спустя 1,5 часа, один из детей почувствовал недомогание, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию «Нарын». По факту прибытия скорая помощь констатировала смерть ребенка.

    «Управлением образования Атырауской области совместно с компентетными ораганами создана коммисия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая. Так же сообщаем, что питание в пути следования у группы было самостоятельное. На данный момент тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экпертизу. Управлением образования семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь»,- сообщает пресс-служба ведомства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Здравоохранение Транспорт Атырау Дети
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