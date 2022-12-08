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    Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело

    8 Декабря 2022, 14:44

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего на коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На данный момент на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» работает следственно-оперативная группа.

    «Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

    Ранее сообщалось о том, что на коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 г.р.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия
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